厄文怒嗆帕丘利亞。(取自IG)

〔體育中心/綜合報導〕勇士中鋒帕丘利亞(Zaza Pachulia)去年季後賽曾埋地雷害馬刺一哥雷納德(Kawhi Leonard)重傷,至今仍無法找回明星身手,然而今天在主場對上雷霆,帕丘利亞又有爭議動作遭到球迷撻伐。

下半場比賽,雷霆一哥魏斯布魯克(Russell Westbrook)在一次切入後失去重心倒地,接著站在後方的帕丘利亞也跟著跌倒,隨後壓在魏斯布魯克身上,只不過帕丘利亞的跌倒時機似乎慢了一拍,遭球迷質疑故意假摔,許多人氣憤的在影片下方砲轟他危險,而魏斯布魯克隨後也對帕丘利亞的行為搖頭,似乎是在表達無聲的抗議。

這段影片也引起塞爾提克當家控衛厄文(Kyrie Irving)的注意,他在IG下方開本尊帳號留言怒嗆:「聯盟應該要好好注意這個人,這動作真的是太扯了。」

Zaza falls on Russ.



Westbrook's reaction shows his feelings about it. pic.twitter.com/bn24Bepo4R