NBA》卡德威爾波普飆8顆三分球 湖人險勝國王奪2連勝

卡德威爾波普。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今做客國王的比賽，靠著後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）全場砍進8顆三分球，拿下34分7籃板帶領下，終場以113：108險勝國王，拿下近期2連勝。

比賽一開始卡德威爾波普就連拿9分，幫助湖人建立領先優勢，不過首節最後1分半內，國王希爾德（Buddy Hield）及坦波（Garrett Temple）合力貢獻3顆三分球將比分逆轉，進入第二節，國王持續守住領先優勢，半場打完以58：50領先湖人。

不過進入第三節，國王一開始雖然將領先優勢擴大到雙位數，不過湖人卡德威爾波普挺身而出，單節砍進5顆三分球，狂拿17分幫助湖人以87：83進入第四節。

第四節讀秒階段時，國王一度靠著波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的4分打，將比數追近至僅有1分差，不過在終場前11秒時，國王落後3分，波丹諾維奇接獲發球選擇切入，但沒能將球放進，讓湖人搶到致勝籃板，終場以113：108險勝國王。

湖人全隊7人得分上雙，除了卡德威爾波普外，禁區大將藍道（Julius Randle）繳出12分13籃板6助攻「雙十」成績，英葛蘭（Brandon Ingram）也有13分7籃板8助攻全能表現，新同學I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）則攻下17分。

國王方面希爾德跟波丹諾維奇雙雙拿下21分，中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）也繳出18分15籃板「雙十」成績。

藍道。（美聯社）

希爾德。（美聯社）