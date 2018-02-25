世界盃資格賽》陳盈駿豪取22分 台灣仍不敵澳洲長人陣

「新台灣人」Q.戴維斯貢獻18分、11籃板，無奈兩軍實力相差過大，台灣隊最終仍以20分之差敗北。（圖片取自FIBA官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣隊前役客場擊敗日本，帶著勝利凱旋赴澳，當家控衛陳盈駿轟下全隊最高22分，「新台灣人」Q.戴維斯貢獻18分、11籃板，胡瓏貿連兩戰繳出15分，無奈仍難過澳洲長人陣，全場籃板輸了20個，終場台灣68：88不敵澳洲。

前役兩軍在台灣和平館交手，我敗38分，但第二次交鋒，並未兵敗如山倒，第三節打出24：21的單節攻勢，將比數縮小至20分以內，第四節陳盈駿、Q.戴維斯內外連線，一度追近比數至16分，無奈兩軍實力相差過大，最終仍以20分之差敗北。

陳盈駿轟下全隊最高22分，Q.戴維斯貢獻18分、11籃板，胡瓏貿連兩戰繳出15分，無奈仍難過澳洲長人陣，全場籃板輸了20個。（圖片取自FIBA官網）

台灣第二節只攻下10分，成為勝敗的分水嶺，但仍展現出韌性，下半場台灣打出43：41的攻勢，反倒領先兩分，不讓前役敗38分的憾事重演。

澳洲全員皆兵，12人都有分數進帳，反觀台灣得分集中在陳盈駿、Q.戴維斯和胡瓏貿，全場只有6人得分，周儀翔7分、4助攻，黃聰翰則貢獻4分、8籃板。

第二階段結束，台灣目前1勝3敗，在B組排名第三，在四取三的小組賽中，站在晉級的安全位置，最後階段將於6月29日回到台灣主場，分別碰上菲律賓和日本，攸關晉級資格。

兩軍實力、身高相差過大，台灣隊最終仍以20分之差敗北。（圖片取自FIBA官網）