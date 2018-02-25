LOL》GRX上路PK「吶兒」好強！ 獲選LMS第四週「當週之星」

Garena將第四週「本週之星」頒給G-Rex Gaming上路選手PK。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽第五週賽事即將結束，Garena也在昨（24）日釋出第四週數據週報，第四週「本週之星」頒給G-Rex Gaming上路選手PK，第四週與J Team對戰因設備問題延賽，但他在對上HKA三局比賽中全數使用吶兒，打出每分鐘637點傷害，以平均KDA 4與佔全隊30.4%傷害輸出奪得此殊榮。

累積單局MVP部分，PK也以累積6次的數據，超越閃電狼中路選手Maple（5）與AFR DalKa、JT FoFo的3次，晉升榜首。有趣的是，第四週每場比賽都打到第三局才分出勝負，對主播賽評及選手來說，可說是十分「血汗」，但對於入場觀眾來說，這門票錢花得值得。

第四週選手統計。（取自Garena）

選手統計部分，最高KDA由M17 Taizan（9.5）拿下、其次為閃電狼Betty（8.5）、M17 Deul（7.8）；最多擊殺則是由HKA Unified（19）居首、隨後由三位選手M17 Deul、ahq LBB、HKA Riris的17次並列第二；最多助攻由ahq Tuna以38次拿下、HKA Gemini與HKA Kaiwing都以32次並列第二。

最高擊殺參與率前三分別為：GRX PK（86.5%）、AFR Zest（85%）、JT FoFo（83.3%）；最多每分鐘拆除偵查守衛前三為：HKA Gemini（0.71）、ahq Mountain（0.68）、M17 Taizan（0.67）；最多每分鐘傷害輸出則是M17 Deul（931）、AFR DalKa（774）、JT LilV（706）。

第四週英雄出場統計。（取自Garena）

英雄出場統計部分，最常出場的英雄依序為：布郎姆（12）、吶兒（10）、雷茲（10）；最常被禁用的英雄則是：柔依（14）、阿祈爾（12）、伊澤瑞爾（12）；最高勝率英雄有三隻維持百分百，分別是庫奇、馬爾札哈與鄂爾，隨後則是卡蜜兒（88%）、克黎絲妲（80%）等。