火箭客場挑戰12連勝 今日賽事預告與轉播

火箭隊近況火熱。（USA TODAY SPORTS）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA例行賽持續進行，金塊坐鎮主場挑戰火箭。金塊最近拉出一波4連勝，目前以33勝26敗暫居西部第六名，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）近5場平均攻下23.2分、11籃板、10.4助攻的「大三元」數據，今天他能夠再次帶領球隊擊敗西部強權嗎？

火箭近況同樣火燙，上一場擊敗灰狼後已拿下11連勝，火箭能否延續氣勢，將連勝紀錄繼續往前推進呢？

另一場比賽由馬刺客場迎戰騎士。馬刺前一場比賽儘管艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）轟下38分，但球隊仍不敵金塊苦吞四連敗。總教練帕波維奇（Gregg Popovich）勢必得想辦法解決球隊困境。

而騎士目前以35勝23敗暫居東部第三，落後第二名的綠衫軍仍有5.5場。值得注意的是三位新同學南斯（Larry Nance Jr.）、胡德（Rodney Hood）、克拉克森（Jordan Clarkson），上一場三人都有得分上雙的表現，絕對是騎士板凳中不可忽視的一部分。

UBA複賽今日FoxSports仍然有轉播，4場比賽都在桃園健行科大舉行，喜愛大學籃球的朋友們千萬不要錯過囉！

NBA例行賽

09:00 金塊@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 馬刺@騎士（D-Live）緯來體育

世界盃男籃資格賽

18:20 韓國@紐西蘭 ELEVEN SPORTS1

UBA複賽

13:00 輔仁@北市

14:45 臺師@義守

16:30 國體@中州

18:15 高師@健行

比賽地點：健行科大

轉播：FoxSports1、FoxSports3

約基奇（Nikola Jokic）（右）。（USA TODAY SPORTS）