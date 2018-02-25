中職》悍將首戰開胡 陳鴻文先發無失分、蔣智賢沒安打

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今（25）日高雄燕巢球場與韓職球隊起亞虎交手，年後第一場自辦熱身賽，新同學陳鴻文先發，在林哲瑄開轟、陳凱倫關鍵三壘安打，終場7：2贏球。

這是富邦悍將首場熱身賽，曾為中信兄弟「棄將」的張正偉、蔣智賢都先發出賽，蔣智賢還擔任中心棒次第3棒，陳鴻文則是首度先發，他主投2局被打4支安打，但在隊友守備幫忙下沒有失分。

前半段比賽富邦在林哲瑄首打席開轟力挺下2：2平手，蔣智賢5局沒安打，替補上場的陳凱倫在7下擊出2分打點三壘安打帶動，單局富邦灌進5分定勝負。

另一地於稻江科大對上Nexon英雄一戰取消。

富邦悍將先發投手陳鴻文頻頻被擊出安打，但靠隊友守備幫忙未失分。（記者黃志源攝）

富邦悍將打者林哲瑄首打席擊出全壘打。（記者黃志源攝）

富邦悍將打者林哲瑄首打席擊出全壘打。（記者黃志源攝）

富邦悍將打者林哲瑄首打席擊出全壘打。（記者黃志源攝）

富邦悍將打者陳凱倫擊出2分打點三壘安打。（記者黃志源攝）



富邦悍將打者陳凱倫擊出2分打點三壘安打。（記者黃志源攝）



富邦悍將張正偉先發出賽，擔任第1棒、守右外野。（記者黃志源攝）

富邦悍將張正偉先發出賽，擔任第1棒、守右外野。（記者黃志源攝）

富邦悍將中繼投手林晨樺只投1人次即遭強襲球擊中退場。（記者黃志源攝）

富邦悍將蔣智賢打擊未發揮。（記者黃志源攝）

富邦悍將蔣智賢打擊未發揮。（記者黃志源攝）

富邦悍將蔣智賢打擊未發揮。（記者黃志源攝）