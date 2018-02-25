英超》紅軍三叉戟各進一球 利物浦4：1勝西漢姆聯

利物浦大勝西漢姆聯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第28輪，「紅軍」利物浦坐鎮安菲爾德球場（Anfield Road）迎戰西漢姆聯。紅軍前場三叉戟，薩拉赫（Mohamed Salah）、菲爾米諾（Roberto Firmino）、馬內（Sadio Mane）均取得進球，終場利物浦以4：1大勝西漢姆聯，收下聯賽2連勝。

上半場第29分鐘，埃姆雷詹（Emre Can）靠著禁區內的頭錘入網，替利物浦先馳得點。

比賽來到下半場第51分鐘，張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）連續甩開多名防守球員後傳給薩拉赫，後者起左腳攻入球門遠柱。6分鐘後，菲爾米諾輕巧地閃過門將，輕鬆射門得分，利物浦3：0領先。

儘管西漢姆聯隨後攻入一球，但第77分鐘，馬內接獲羅柏森（Andrew Robertson）的傳球踢進團隊第4球，最後利物浦以3球之差擊敗對手。

值得注意的是，加上今天的4顆進球，利物浦本賽季各項賽事的總進球數已經高達103顆，在英超賽場上只有榜首曼城比紅軍更多。

賽後，利物浦以16勝9和3敗57績分暫居英超第二名，領先少賽一場的曼聯1分。而曼聯對陣切爾西的比賽也將在今晚10點舉行。

埃姆雷詹替紅軍首開紀錄。（路透社）