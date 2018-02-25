東馬開跑 張嘉哲締造台灣選手20來新紀錄

台灣好手張嘉哲拿下半精英組第三名，刷新台灣選手在東馬20年來新記錄。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕台灣前奧運國手張嘉哲25日在東京馬拉松賽跑出了2小時19分59秒的佳績，不但打破了許績勝於1997年締造的2小時25分55秒的紀錄，為20年來台灣男子選手在東馬跑出的最佳成績，也拿下半精英組的第3名。張嘉哲也是台灣首位集滿東京、琵琶湖及福岡等日本3大馬拉松大賽的跑者。

2018年東京馬拉松今天上午9點在東京都廳前鳴槍起跑，來自全球約3萬6千名跑者分區起跑。進入本週以來，東京的天候一直呈現不穩定的狀態，局部區域在週四一度還下了小雪，25日雖然太陽不太露臉，所幸並未下雨，讓選手鬆了一口氣，不過在開賽約一個多小時後風速突然變大，溫度也明顯降低讓許多選手大喊吃不消，造成大物級選手失常，去年締造2小時3分58秒紀錄肯亞神人級的36歲選手威爾遜吉普桑（Wilson Kipsang）賽前嗆聲要衛冕冠軍，結果卻在17公里處停下腳步退出比賽。

本屆男子跑者由肯亞選手迪克森（Dickson Chumba ）以2小時5分30秒的成績奪冠，迪克森也是14年的霸主，這次成績比當時快了12秒，女子冠軍為衣索比亞好手狄芭芭（Tirunesh Dibaba ），成績為2小時19分50秒。

日本最關注的是刷新日本16年來新紀錄的新秀設樂悠太，他這次的成績為2小時6分11秒拿下第二名，比去年成績快了3分16秒，設樂和他的雙胞胎哥哥啟太曾在12和和14年箱根驛傳拿下優勝佳績。由於這次東馬成績關係到2020年東京奧運日本國手的選拔權，日本選手競爭激，結果共有6人達標，這次成績均在前10名內。

我國的好手張嘉哲表現也不俗，這是他首次參加東馬拿下2小時19分59秒的佳績，獲得半精英組第3名，但疑因主辦單位失誤，賽後並未通知他領獎，而有了小小的缺憾。

東馬從去年更改路線後，由都廳起跑，途經日本橋、淺草雷門、隅田川、兩國，在富岡八幡宮折返後再經銀座、品川、東京鐵塔，最後於東京車站行幸通抵達終點，新路線少了上下橋等起伏路段，也更有利跑者締造佳績，另一方面也藉由路線規劃引導參賽者跑遍全東京最精華也最具日本風味的地區。

東馬結合了競技與休閒，藉由活動規劃將活動辦得像一場馬拉松祭典，所以全馬（42.195公里）組時限為7小時，較其他大賽寬鬆，所以也吸引很多跑者以東京馬做為全馬初體驗，其中以台灣及香港跑者最踴躍，今年一般參賽者有超過32萬人報名，中籤率約8%，台灣中籤者最後有1049人報名蟬連外國跑者第一多的國家，香港有663人報名居第4。

由於台灣跑者年年破千人，今年有日本友台人士及台僑在東馬8公里處，靖國通的小川町站與淡路町站之間設了「台灣跑者加油私補站」，請來了象徵台日友好的超萌吉祥物「台灣達」為跑者加油，私補站還張貼了「台灣加油」的大型海報。吸引很多來自台灣的加油民眾和一般跑者搶著拍照。

日本民眾與台僑設私補站為台灣選手加油。（記者林翠儀攝）

象徵台日友好的超萌吉祥物「台灣達」也登場。（記者林翠儀攝）

台灣跑者與「台灣達」合照。（Sweets Fit甜蜜力量提供）

穿著王爺服的台灣跑者，背後還印著國旗。（Sweets Fit甜蜜力量提供）

台灣跑者在新宿都廳附近起跑點合照。（Sweets Fit甜蜜力量提供）