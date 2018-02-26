MLB》曾仁和先發沒被敲安僅失1分 胡智為中繼表現亮眼

曾仁和（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽今天很有看頭，小熊隊曾仁和首度先發出戰巨人，主投1.2局沒有被敲出任何安打，投出１次三振2次保送，失一分表現沉穩，而光芒隊的胡智為也在3局替補上場，漂亮送給對手3上3下。

小熊今春訓對上巨人，台灣投手曾仁和也掛帥先發上陣，雖然面對首名打者佩尼克（Joe Panik）就先投出觸身球，又保送第二棒的麥卡琴（Andrew McCutchen），不過接下來曾仁和馬上回穩，讓接下來三位打者都擊出飛球被接殺出局，順利化解首局亂流。

次局，曾仁和一上來就馬上三振山度瓦（Pablo Sandoval），不過面對下名打者卻投出連4顆壞球保送，在用飛球搶下第二個出局數後，被換下場休息，今年首度先發亮相，總計1.2局無安打，有2次保送，1次三振，失掉1分，防禦率5.40。

而另外一位台灣投手胡智為，則在光芒對上老東家雙城首度中繼登板，在第3局上場接替先發投手史奈爾（Blake Snell）投球，後援1局無失分，面對3名打者，分別被前兩名打者擊出外野飛球，最後被Nick Gordon打出內野滾地球，對手都是打第1球，胡智為只花3球就解決打者，表現十分亮眼。

胡智為。（資料照，今日美國）