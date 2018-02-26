NBA》詹皇紀錄夜難眠 新騎士遭馬刺痛宰

詹姆斯紀錄夜，最終仍以輸球坐收。（USA TODAY Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕騎士大軍今展開本季最長的主場作戰，但首戰面對馬刺就踢到鐵板，全隊命中率低迷，終場以94：110不敵對手。

騎士今團隊命中率僅41.8％，三分球命中率更慘到只有23.5％，明星賽後戰績1勝2敗，馬刺則運用第三節末段的一波14：0攻勢，在第四節一開始就拿下13分的領先奠定勝基，最終穩穩的收下勝利。

儘管輸球坐收，騎士一哥詹姆斯（LeBron James）今天的數據仍相當亮眼，砍下33分、13籃板、9助攻的成績，其投籃25投14中，是先發五虎中唯一未失常的選手。

三名後衛奧斯曼（Cedi Osman）、史密斯（J.R. Smith）、希爾（George Hill）今天都找不到準心，合計21投3中，三分球更是悲劇的10投0中。

不過騎士板凳群表現仍相當有活力，克拉克森（Jordan Clarkson）、格林（Jeff Green）都拿下雙位數的得分，但馬刺的替補大軍更是勇猛，聖堂射手格林（Danny Green）飆進5顆三分拿下22分，佛比斯（Bryn Forbes）也有12分、2顆三分球的演出。

騎士日前在交易大限所補強的新陣容，目前仍在磨合，今天共發生15次失誤，等於多奉送對手29分的優勢。

敗給馬刺後，騎士接下來將在主場繼續迎接籃網、七六人、金塊、活塞，主場五連戰後將迎接的是客場六連戰。

騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）在賽前曾說：「我們還在進步中，攻守兩端我們都還在磨合，很高興我們現在是主場五連戰，有球迷當後盾，非常需要他們的支持。」

詹姆斯在今天收下9助攻後，也超越了前拓荒者球星史崔克蘭（Rod Strickland），登上歷史助攻榜第11名。

馬刺格林（右）替補攻下22分。（美聯社）