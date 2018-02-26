NBA》黃蜂團隊發揮出色 血洗活塞迎四連勝

2018/02/26 09:11

沃克。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今日坐鎮主場迎戰活塞，地主隊的內外搭檔「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）和「天行者」沃克（Kemba Walker）表現出色，聯手幫助球隊以114：98大勝汽車城。

比賽開始豪爾德就展現火熱狀態，面對活塞雙塔「抓猛」卓蒙德（Andre Drummond）和「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）的挑戰毫無懼色，禁區強攻連連得手，而黃蜂隊的替補前鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）上場後也表現搶眼，接連幾番猛攻讓地主隊上半場打完就握有24分的大幅領先。

下半場雙方陷入進攻低潮，誰都無法順利進球，而這時夏洛特的巴頓（Nicolas Batum）跳了出來，展現其穿針引線的功力穩定軍心，幫助球隊第三節打完依舊持有25分的優勢。決勝節活塞已無心勝敗，早早就派上三軍練兵，比賽也提早進入垃圾時間。終場黃蜂就以114：98成功守住主場，笑納本季最長的4連勝。

黃蜂沃克17分6助攻、豪爾德17分12籃板、巴頓15分5籃板9助攻、卡明斯基13分8籃板；活塞卓蒙德14分14籃板、葛瑞芬20分4籃板4助攻、布拉克（Reggie Bullock）14分3籃板5助攻。

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