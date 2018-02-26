NBA》暗批騎士反應過度 I.湯瑪斯想長留湖人

湯瑪斯暗批前東家反應過度。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年2月8日被騎士交易至湖人的明星後衛「矮腳虎」湯瑪斯（Isaiah Thomas），日前接受ESPN訪問時大談交易的心路歷程，他表示當初沒想到騎士會這麼快就進行交易，並認為球隊當時有點反應過頭。

湯瑪斯說：「我才打15場，根本沒想過球隊會這麼快就發動交易，不過這就是生意，騎士當時陷入恐慌模式，我們一直輸，我想他們只是覺得好像應該要做些什麼，最後他們送走大部份的球員。」

湯瑪斯曾為塞爾提克效力2.5個球季，去年8月22日，他被交易至騎士，隨後因季後賽的臀部傷勢，進行長達7個月的復健。

在他為騎士出賽的15場中，戰績只有7勝8敗，這位上季場均接近29分的砍分大將，本季只有14.7分的表現，最終騎士在戰績31勝22敗時認賠殺出，將他與高砲塔佛萊（Channing Frye）送至湖人，換來克拉克森（Jordan Clarkson）、小南斯（Larry Nance Jr）等年輕好手。

談到過去為騎士打球，湯瑪斯坦言，「對我來說當時是一個非常艱困的處境，一切都不一樣，實在很難在這麼短的時間內適應一支新球隊。」

「我們陣中有8、9名新成員，所以幾乎可說是一支全新的球隊，我處在一個新的體系，新的球隊，新的教練，新隊友，然後我已7個月沒打球了，所以我花了大部份的時間來找回節奏，找回我的感覺。」

不過湯瑪斯對騎士沒有惡意，他強調：「我們就只是沒打出來，然後這一切（交易）就發生了。」

放眼未來，湯瑪斯表示他想長留在湖人，他說：「現在的情況跟我當年被交易到波士頓時有點像，這是一支季後賽外的隊伍，年輕還不懂得如何贏球，而我想為這個組織帶來一些不一樣的能量，幫助他們進步。」

他補充：「而我來到的這支球隊已有自己的系統，我只想盡我所能的幫忙，希望能在這長久的待下去，雖然季後我將成為自由球員，但我會用剩下的25場比賽來向湖人證明，為何我應該長久的留下來。」