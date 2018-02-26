NBA》活塞主帥痛批NCAA ：該讓高中生直接進NBA

范岡迪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞主帥「緊張大師」范岡迪（Stan Van Gundy）近日接受了記者的採訪，他首先重砲批評了NCAA的高層，同時也對於高中生是否該跳級打NBA這項議題，表達了贊成。

被問到關於4名NCAA助理教練涉嫌賄賂的問題，范岡迪表示責怪他們是不公平的，因為問題根源在於NCAA聯盟高層：「我告訴你NCAA是最糟糕的運動聯盟之一，或許沒有之一。他們完全不在乎運動員，而你若把之前所爆發出的一切問題都推給教練，將會是非常荒謬的事。」去年4名助理教練和一名Adidas高級主管被控訴，他們涉嫌利用行賄方式，影響頂尖的球員選擇進入特定的大學，以及指定的球鞋贊助商、經紀人和財務顧問。

范岡迪同時也在訪談中提道，他很贊成高中畢業生直接進入NBA的提議：「我認為任何一個年滿18歲的人，都有權選擇去任何地方工作，我甚至覺得，那些對此持反對意見的大多數人全都有種族歧視。我從來沒看過有人抗議說，那些孩子不該去打小聯盟的棒球或加入小冰球聯盟比賽，而主因就是這些東西賺不了多少錢；當今天有個黑人小孩，有機會在高中畢業時加入NBA然後年入百萬美金，大家就會忽然都有意見了。那你們覺得這樣是合理的嗎？」