本田菁英賽》J.湯瑪斯延長加賽奪冠 潘政琮並列17

J.湯瑪斯延長加賽奪冠。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國名將J.湯瑪斯於台灣時間今天上午，經歷延長加賽1洞，力退李斯特，贏得2018本田菁英賽冠軍。

這是24歲的J.湯瑪斯，贏得的生涯第8座美巡賽冠軍盃，最後1回合他在激戰中打出68桿，以總計272桿和李斯特並列第1。兩人回人到第18洞加賽，這個5桿長洞，J.湯瑪斯第3桿把球送到洞口旁3呎，看著李斯特博蒂沒進，只打Par，他平順地推桿進洞，奪走勝利。

J.湯瑪斯稍早在第4回合的最後這洞，開球偏右差點下水，還好球卡在長草區，他先打回球道，第3桿攻上果嶺也只剩3呎。同組的李斯特兩桿攻上果嶺，但球滾到果嶺後半段，他兩推抓鳥，打進延長賽。

J.湯瑪斯。（法新社）

瑞典選手諾蘭最後1洞博蒂推桿沒進，以1桿之差的273桿，排名第4。「老虎」伍茲則是280桿名列12名，今天他打出70桿。

台灣好手潘政琮今天以69桿完賽，他在最後6洞賺進3隻小鳥，尤其收尾的兩洞都打博蒂，讓他以282桿並列17名。

小潘表示，這場比賽長桿、鐵桿和果嶺週邊的處理都有不錯的發揮，在這麼難打的球場和強風中，他很滿意自己的表現，只可惜推桿不太理想，錯失不少機會。

潘政琮。（資料照，記者林正堃攝）