NBA》驚！美國頂尖經紀人費根車禍過世

〔體育中心／綜合報導〕知名經紀人費根（Dan Fegan）今天傳出在科羅拉多遭遇車禍身亡，費根被認為是美國最有影響力的體育經紀人之一，NBA裡就有許多「大咖」球員都是他的客戶，包括「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）、「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）、「西班牙金童」魯比歐，連中國球星易建聯在NBA打球時也找他當經紀人。

美國時間今早，56歲的費根在科羅拉多州的82號高速公路上駕駛著一輛SUV（運動休旅車），結果卻被一輛大巴士撞上，坐在駕駛座上的費根不幸身亡，而車上乘客有費根年僅5歲的兒子，和另一位身分還未明的29歲女性，這兩人都傷勢都相當嚴重，已經被送往丹佛醫院治療。

費根身亡的消息一出，熱火「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）也馬上在自己的推特上發文哀悼，灰熊「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）也在推特上傳了兩人的合照紀念費根，並寫下：「我不敢相信你居然離開了，我永遠不會忘記你給我的幫助，這真的好不公平，但我知道你一定是去了一個更美好的地方，將來有一天我們會在一起暢飲美酒。＃費根安息」

魏德發文表示哀悼。（圖片取自推特）

灰熊帕森斯（右）上傳與費根（右）的合照。（圖片取自推特）