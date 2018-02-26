電競》談電競產業 柯文哲：政府要做的就是提供環境與機會

台北市長柯文哲。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕台北市長柯文哲今（26）日出席「台灣Holyland電競節」宣言儀式，柯指出，政府力量是有限的，針對電競產業採「民間先行，政府支持」，最主要還是提供環境跟機會給年輕人發揮，「只要給年輕人機會，他們常常可以做得很好」，就像世大運及燈節，他的態度就是不要給予太多干擾，只要提供環境去創作，常常可以做得很好，也預祝校際電競公開賽成功。

柯文哲還笑說，政府想要自己去做一件事情常常會失敗，乾脆倒過來，與其讓政府想，不如讓民間先做，「我們看看如果搞得起來，再加入支持」，包括舉辦電競賽事、產業支持與人才培養等。

柯文哲進一步說，台北市是全世界看電競最多人口的城市，有一定電競市場，也有頂尖選手，台灣更是世界電腦硬體強國，下一步要做的包括遊戲內容的軟體面、產業面的組織比賽與促銷，再來就是產業鏈的完整建立，像是選手退休後，如何培育後勤人才，讓其可以轉職擔任主播或評論員。

台灣Holyland電競節X校際電競公開賽是由中華一番電競產業發展協會理事長張惠美聯合產官學界一同舉辦，比賽項目《英雄聯盟》與《傳說對決》線上賽現正火熱開打，共有約800位選手報名參賽爭奪50萬總獎金，線上決賽將於3月9日至11日於台北和平籃球館盛大舉行，屆時民眾將可免費入場。

這次的宣言儀式還有一個特別意義，就是與國際扶輪社3523地區共同倡導「網路有理，反霸凌，拒毒品」的理念，透過電競賽事相關活動舉行及公益形象的建立，改變社會對電競產業與選手的印象，不要讓電競與毒品有任何的想像連結。

現場也上演用針戳破毒品與網路霸凌氣球，傳達電競產業的公益形象。（記者陳耀宗攝）