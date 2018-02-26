電競》華碩奪18座iF設計大獎 電競品牌ROG就佔七座

華碩奪18座2018德國iF設計大獎，旗下電競品牌ROG就佔七座，圖為ROG Zephyrus西風之神電競筆電。（華碩提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕2018德國iF產品設計大獎得獎名單日前出爐，國際硬體大廠華碩在全數6400件參賽作品中，獲得18項產品設計大獎，連年刷新得獎紀錄！而在電競產品方面，旗下電競品牌ROG玩家共和國在「電競硬體／VR」分類中勇奪七座產品設計獎座。

華碩一共在電競硬體 / VR類、電腦類、通訊類等3大類別獲得德國iF產品設計大獎肯定，其中ROG的七項得獎作品包括：G703電競筆電、Zephyrus西風之神電競筆電、Strix SCAR / Hero電競筆電、POSEIDON GeForce GTX 1080 Ti電競顯示卡、Strix GeForce GTX 1080 Ti電競顯示卡、Strix Fusion系列電競耳麥與Ranger 2-in-1電競背包。

德國iF產品設計大獎歷史悠久，早自1953年起每年都會於在德國漢諾威舉辦iF設計獎，由來自世界各國共計63位專業人士擔任獨立評審，經過嚴苛及深入的討論及辨論，從各項參賽產品中選出得獎者，希望藉此表揚及突顯優良的產品設計。

華碩在官方新聞稿指出，對於企業或設計公司而言，獲得 iF設計獎即象徵其產品或服務在「設計」、「創新程度」、「功能性」與「人體工學」等諸多面向上均有極為出色的優異表現，更是卓越品質的最佳保證。