NBA》恐怖巫師命中率破5成 七六人吞敗連勝夢碎

巫師今天火力全開，全隊命中率破五成，輕取七六人。（美聯社）

〔體育中心／台北報導〕近況火熱七六人今作客出戰巫師，當家球星「推特王」恩比德（Joel Embiid）雖攻下25分10籃板「雙十」，但巫師今天全隊命中率超過5成，三分球25投12中火力全開，最終七六人就以94：109不敵巫師，七連勝也畫下句點。

首節戰情膠著，雙方多次戰成平手。本節還有41.7秒時，史考特（Mike Scott）灌籃得分，馬希米（Ian Mahinmi）也在也在切入灌籃，一口氣讓連拿4分，讓巫師得以30：28領先結束首節。

次節開始，巫師馬上打出一波6：0的攻勢，拉開兩隊比分差。前兩節命中率不佳的七六人打了快3分鐘後才拿下分數，加上巫師頻頻在三分線上放冷箭，上半場結束就以67：48拉開兩隊差距。

巫師今天擊敗七六人。（美聯社）

下半場七六人趁著巫師命中率下降，展開絕地大反攻，第三節最後3分39秒七六人急起直追，縮小兩隊比分差距。

剛看到一線生機的七六人，雖然在比賽結束勝3分48秒時，靠著恩比德三分打，只以92：100落後，不過沒想到在接下來的2分鐘裡都未能再得分，巫師畢爾（Bradley Beal）和葛托特（Marcin Gortat）又連續得手，氣力放盡的七六人最終便以109：94吞下敗仗。

面對近況絕佳的七六人，巫師輕鬆過關，畢爾砍下了24分8助攻，波特（Otto Porter Jr.）也有23分7個籃板進帳，葛托特則繳出13分10籃板的「雙十成績」。

結束七連勝的七六人，則由恩比德拿下最場最高25分，西蒙斯（Ben Simmons）則繳出16分、8籃板和8助攻。