LOL》在RNG漸入佳境 Karsa奪中國賽區首次單局MVP

Karsa首次在中國賽區獲得單局MVP。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕新年前成功擊敗《英雄聯盟》中國LPL西區前段班Bilibili Gaming、將戰績拉到五成勝率的RNG昨（25）日強碰老牌戰隊Team WE，季前加盟中國賽區的台灣明星打野選手Karsa本場三局都以先發上場，分別使用史瓦妮與兩次史加納，第三局更是打出4殺0死8助攻數據，助隊伍以2-1勝出並獲選為單局MVP，這也是他首次在中國賽區獲得此殊榮，可說是越打越好。

賽後媒體群訪，Karsa也回應了部分提問，首先是第二局選出史加納卻未能拿下勝利（Karsa第二局打出1殺1死6助攻），為何選擇連拿兩局？Karsa連稱兩次史加納這個英雄還是很厲害，只是第二局中野組合沒有選得特別好，第三局從星朵拉換成塔莉雅，就好了很多。

Karsa隨後被問到史加納這隻英雄在當前版本有哪些優勢，他先是回應「很難回答」，還轉頭問身旁的姿態到底有哪些優勢，對方也回應「沒優勢」，因此Karsa也再次回應「就是沒優勢」，十分打趣。

值得一提的是，本場也是RNG陣中主力AD選手「小狗」Uzi本季首次上場，他長期受到手傷困擾，因此本季RNG也讓小狗有充足養傷時間，找了許多選手來填補小狗傷病空缺。小狗首度上場便不負期待，拿出寇格魔打出5殺0死4助攻的成績，拿下首局MVP。

小狗在賽後群訪也很精簡地回應：「這麼久沒打了，上去打還是非常開心的吧，也非常感謝大家一直以來對我們的支持。」