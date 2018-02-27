火箭強勢挑戰13連勝 今日賽事預告與轉播

火箭今天能否取得13連勝呢？（美聯社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA例行賽方面，首場比賽由勇士客場迎戰尼克。勇士目前在西部落後榜首火箭隊0.5場，值得注意的是勇士替補後衛楊恩（Nick Young）上一場比賽三分球5投4中攻下16分，今天他能延續好手感為球隊貢獻更多分數嗎？

尼克目前以24勝37敗排在東部第11位，而近10場僅1勝9敗的戰績也讓他們離季後賽漸行漸遠。

另一場比賽由爵士坐鎮主場挑戰火箭。爵士目前31勝29敗仍在爭取晉級季後賽的機會，新秀米契爾（Donovan Mitchell）近5場攻下20.4分、5.0助攻、2.2抄截，絕對是火箭不可忽略的對象。

而火箭上一場擊敗金塊後取得了12連勝，氣勢正旺。主將「大鬍子」哈登（James Harden）前一場轟41分，今天又會有什麼樣驚人的表現呢？精彩比賽，請球迷們準時鎖定轉播囉！

UBA複賽今日FoxSports仍有轉播，4場比賽都在桃園健行科大舉行，喜愛大學籃球的朋友們千萬不要錯過囉！

NBA例行賽

08:30 勇士@尼克 緯來體育

09:30 火箭@爵士 愛爾達體育1台

UBA男子複賽

13:00 中州@輔大

14:45 臺師大@高師大

16:30 國體大@義大

18:15 北市大@健行

比賽地點：健行科大

轉播：FoxSports1、FoxSports3