UBA》因感情事件成話題人物 陳昱翰關鍵罰球率義守2連勝

義守大學陳昱翰關鍵時刻3罰全進，助隊險勝台師大。（記者劉信德攝）



〔記者林岳甫／桃園報導〕106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強，今日在健行科技大學續戰，義守大學陳昱翰昨結束ABL寶島夢想家賽事，在八強第二戰重披義守戰袍，直到第三節剩5分25秒才上陣，並率隊展開反撲，他在第四節最後1.6秒3罰俱中，將戰局逼入延長賽，最終義守122：120氣走台師大，取得八強2連勝。

陳昱翰月初因與前女友感情糾紛，成為媒體追逐對象。即便上週寶島夢想家在彰化主場出賽，他已披掛上陣，不過今日仍是他首度身穿義守戰袍現身。事實上，陳昱翰原先並無上場計畫，卻因潘祥偉、徐鉦順相繼犯滿，謝玉娟才被迫換上陳昱翰。

義守大學陳昱翰。（記者劉信德攝）



不僅陳昱翰備受矚目，義守、台師大在2014年因鬥毆事件，至今恩怨情仇依舊存在，看在義守女教頭謝玉娟眼中，因外界觀感的關係，且兩隊當年因此事命運雷同，也雙方交手產生許多話題。

陳昱翰這回場上表現並未辜負謝玉娟期待，即便他因連3天都有比賽，導致身體仍有些疲憊，最終他仍上場20分鐘，出手10次命中4顆，加上罰球10罰7中，攻下15分。他關鍵罰球並未手軟，率隊打進延長賽，他說：「在罰球線上只想著一定要罰進，因為要幫助球隊打延長賽。」

對於因感情事件登上新聞版面，陳昱翰對於造成外界的困擾深感歉意，他表示，因私事處理不妥，且自己算公眾人物，造成不好的示範，自己將會有所警惕，感謝夢想家球團及義守校方願意給他機會。

義守大學陳昱翰。（記者劉信德攝）



台灣師大黃宗翰得分後振臂歡呼。（記者劉信德攝）



義守大學在延長賽中贏得最後勝利。（記者劉信德攝）

