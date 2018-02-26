中職》專訪大談旅外夢 王柏融期待與日本投手對決

王柏融（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融去年台日對抗賽砲轟日職樂天王牌則本昂大一戰成名，連續2年在中職繳出4成打擊率，除了蟬聯年度MVP外，更拿下中職史無前例的七冠王，引起日職多支球隊高度關注。王柏融近日接受日媒《Full Count》專訪時表示，很期待能夠旅外，與日本投手正面對決。

王柏融去年率隊出征亞冠賽成為日韓頭號警戒人物，繳出6打數2安打、打擊率3成33，獲選最佳十人外野手。談到與日本隊交手，王柏融表示，日本的棒球真的很強，國家隊也是，戰術方面都能很有效地去執行，球員在場上都能保持超高的專注力，這是自己必須要去學習的地方。

王柏融也提到自己欣賞的日職選手是軟銀強打柳田悠岐，強力揮擊的樣子很棒，他也很想與日本投手正面對決。談到最快今年季後有機會旅外，王柏融表示，盼望有朝一日能夠出國打球，也想去挑戰大聯盟，那是棒球的最高殿堂，有機會的話一定會想去挑戰看看。

桃猿將於2月28日、3月1日赴北海道，和日職日本火腿隊進行「Asia Friendship Series in Hokkaido」交流賽，兩屆年度MVP「大王」王柏融將挑戰火腿投手群，又會再度成為鎂光燈的焦點。