LOL》LMS選手KDA比較 閃電狼Betty KDA高達11.3

閃電狼Betty KDA高達11.3，領先群雄。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區即將結束春季賽首輪賽程，《ESPN》統計五路選手相關數據，截至2月22日賽畢，五路KDA（擊殺+助攻/死亡）最高選手分別為：上路閃電狼Hanabi（6.9）、打野M17 Taizan（僅出賽兩局，9.5）、中路閃電狼Maple（8.8）、AD位閃電狼Betty（11.3）、輔助位閃電狼（9.9）。五路KDA最高就有四路來自閃電狼，若不算進少局數的Taizan，第二名便是閃電狼韓援Moojin（5），聯盟第一可說是實至名歸。

上路KDA前五為：閃電狼Hanabi（14/8/41，6.9）、GRX PK（29/20/54，4.2）、JT Rest（20/22/70，4.1）、AFR Ninuo（14/24/72，3.6）與MAD Liang（41/32/50，2.8），若單看擊殺數，MAD Liang以42次領先眾家好手，其卡蜜兒大殺四方，也成為眾隊必禁用英雄，不過他的死亡數也偏高，來到32次。

打野KDA前五為：M17 Taizan（2/2/17，9.5）、閃電狼Moojin（22/15/53，5）、GRX baybay（9/10/37，4.6）、MAD Benny（6/20/83，4.5）與AFR Epic（15/22/70，3.9）。受制於當前版本，打野多半走控圖流，也反映在眾家選手數據，鮮少有高擊殺數，只有Moojin的擊殺數來到22次，遠高於第二名的Epic（15次）。

中路KDA前五為：閃電狼Maple（35/9/44，8.8）、M17 Apex（31/13/57，6.8）、JT FoFo（50/17/54，6.1）、GRX Candy（24/14/56，5.7）與AFR Caipi（7/4/13，5）。當前版本中路有著重大影響力，各隊中路得扛下輸出點位，也呈現出高擊殺數，FoFo的50次擊殺最高，第二為MAD Uniboy（39次）。

AD位KDA前五為：閃電狼Betty（28/7/51，11.3）、M17 Deul（49/14/40，6.4）、GRX Stitch（32/15/58，6）、MAD Breeze（56/26/53，4.2）與JT LilV（45/24/50，4）。AD位無疑是目前版本箭頭之一，前五名選手在賽場表現都十分兇狠，最令人訝異的數字為Betty出賽10場比賽只有死過7次，遠少於其他好手，也是為何能保有高KDA原因。

輔助KDA前五為：閃電狼蛇蛇（5/8/74，9.9）、GRX Koala（8/13/79，6.7）、JT Ysera（5/23/96，4.4）、M17 Dreamer（8/22/80，4）與MAD K（7/30/107，3.8）。輔助依舊是保排／開戰的重要位置，K是唯一助攻數來到三位數（107）的選手，其次為Ysera的96次。

以上數據截止至第五週首日賽畢（2月22日），僅管可以初步看出各隊好手比賽數據，但也因各隊出賽場次不一與局數不同，多少造成數據落差。