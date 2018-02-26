UBA》中州「雙十機器」班霸大當機 國體大喜送馬怡鴻執教首勝

國立體大教練馬怡鴻今奪執教生涯首勝。（記者劉信德攝）



〔記者林岳甫／桃園報導〕106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強，今日在健行科技大學續戰，國立體大首日不敵衛冕軍健行，這回靠著周暐宸攻下17分、陳昱瑞10分及重量級中鋒王柏智10分、8籃板，更有效壓制對手中州科大黑人中鋒班霸的威力，以81：53取得勝利，送給代理總教練馬怡鴻執教生涯首勝。

班霸在預賽對國體大繳出18分、11籃板，並率隊取得勝利，不過這回受限於國體大強悍防守，13次出手僅中3球，繳出6分、7籃板。對上兇猛有力的班霸，王柏智絲毫不輸人，他說：「我有我自己的優勢，我相信自己不比班霸差。」

國立體大王柏智（左）技壓中州科大班霸（右）。（記者劉信德攝）



國體大主帥桑茂森因擔任台灣男籃助理教練，隨隊連征日本、澳洲客場戰役，今晚9點才將返抵國門，也讓馬怡鴻得負責調兵遣將，即便過往她球員時代驍勇善戰，仍直呼「當教練壓力真的好大，因為我在場上可以隨時掌握節奏，教練卻得注意許多面向。」

國體大球員打下勝利後，賽後開心向馬怡鴻喊「教練首勝送妳」，馬怡鴻也被他們的貼心舉動感動，不過，她笑說：「我還是希望桑哥趕快回來。」

王柏智（右）。（記者劉信德攝）



國立體大教練馬怡鴻。（記者劉信德攝）

