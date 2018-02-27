MLB》5年32億加盟紅襪 馬丁尼茲：準備大幹一場！（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕經歷四個月的漫長交涉與等待，重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）終於如願降臨波士頓，紅襪今舉辦加盟記者會正式與馬丁尼茲簽約，預定擔任第三或第四棒，將以指定打擊或外野手身分出賽。

「真是個漫長的過程，今天在這終於能把一切拋諸腦後、專心打棒球就好，我非常開心。」馬丁尼茲說，熬過季後冗長、甚至一度停滯的談約煎熬的他，今開心披上紅襪28號球衣，「身負重任讓我相當興奮，我知道這是一支歷史悠久的球隊，對球團來說，贏球是第一優先，把冠軍帶回波士頓是最終目標，很高興能成為其中一份子。」

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紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，球隊季後的頭號任務就是簽下馬丁尼茲，終於完成任務讓他相當振奮，「全部的季後工作大功告成，把球隊需要的人都找來了，今年的春天有點不同，因為我們洽談有成、把人找齊了，先是努涅斯（Eduardo Nunez），現在是馬丁尼茲，打線戰力讓我相當振奮！」唐布洛斯基說。

已有7年大聯盟資歷的馬丁尼茲，最初是在2009年被太空人挑中、2013年季後遭釋出，當時在老虎任職的唐布洛斯基簽下馬丁尼茲，唐布洛斯基隨後輾轉改效紅襪，此次以5年1.1億美元（約新台幣31.9億元）簽下馬丁尼茲，讓兩人得以再續前緣。端出破億大約的紅襪行事相當謹慎，安排馬丁尼茲接受精密體檢，一度讓簽約加盟程序延後。

馬丁尼茲強調自己非常健康，已經做好準備執行球團交代的任務，不論是擔任指定打擊或是外野手都會盡心盡力，「我很期待、已經準備好大幹一場，我們球隊的打線很強、非常出色，我還在老虎打球的時候，就很注意、研究他們，隊上有很多快腿、能迅速得分，很高興現在能成為其中一員。」馬丁尼茲說。

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紅襪王牌塞爾（Chris Sale）盛讚馬丁尼茲打擊火力、技巧兼具，很高興能當隊友，新任總教練柯拉（Alex Cora）則形容，馬丁尼茲是個對於球賽有無比熱情的孩子，真的很在乎棒球、並享受其中，看好馬丁尼茲能幫助球隊贏得比賽。30歲的馬丁尼茲自2014年球季至今，累積5成74長打率在聯盟高居第二，僅次天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。

超級經紀人波拉斯（Scott Boras）強調，馬丁尼茲絕對值得、且理應獲得大約，幽默比喻馬丁尼茲的長打火力驚人，能跟怪物當朋友，透露與紅襪協商後為馬丁尼茲爭取到，從2019年季後開始、連3年擁有球員選擇權，而在合約最後兩年內，若馬丁尼茲單季在傷兵名單超過60天、或2季累積120天，紅襪將能獲得資金補償。

馬丁尼茲開心披上紅襪球衣。（美聯社）

唐布洛斯基與馬丁尼茲再續前緣。（美聯社）