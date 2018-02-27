MLB》春訓初登板飆速155 韋蘭德2局4K俐落六上六下（影音）

〔體育中心／綜合報導〕愛情、事業兩得意的「太空王」韋蘭德（Justin Verlander），今俐落完成轉戰太空人後春訓初登板，先發2局送出4K沒有失掉任何分數，賽後表示對於投球內容感到滿意，僅變化球還需要再做調整。

上季中從老虎轉戰太空人一舉奪冠、被譽為年度最佳交易的韋蘭德，季後在義大利舉辦盛大婚禮抱得美人歸，季後自主訓練也沒鬆懈，春訓首場先發表現亮眼，先發對大都會主投2局完美六上六下，送出4K一分未失，總計用28球其中20球好球，此役最後一球還將球速催上97英哩（約155公里），讓大都會打者揮空三球三振。

「我感覺很棒，第一天登板能投到這樣我別無所求，球的出手很棒，直球也能完全掌握，曲球今天投得不多、感覺還不是很好，但有丟了一些不錯的滑球和變速球。」韋蘭德說，此役配球以直球為主，搭配少量變化球做實戰測試，「當然一切還沒調到賽季狀態，畢竟才春訓第一場，總體來說已經很滿意了。」

韋蘭德表示，調整球的握法也許有所幫助，但變速球的最大關鍵還是在於掌握出手點，才能做好投球動作、製造理想速差，而今年春訓他很想增進曲球，並讓滑球更上一層樓，目前正在調整出手動作以達成目標，「今天一開始幾顆是要試試配球、因為是第一次實戰，最讓我開心的是，球能如我所願出手、投到想要的位置，這對我來說是個很棒的好兆頭。」韋蘭德說。

總教練辛奇（A.J. Hinch）則說，韋蘭德正在與變速球奮鬥，因為他真的很想追求完美，其他球種也是如此，分析表示：「第二、第三、第四好的球種之間會有一些落差，這是當然的，沒能如願投出完美的球會讓投手們有一點焦慮。」

韋蘭德春訓初先發2局4K無失分。（USA TODAY Sports）