MLB》夢想成真當洋基人 明星四分衛練打狂敲轟 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季換來的NFL明星四分衛威爾森（Russell Wilson），讓他如願穿上洋基球衣，今天春訓時，威爾森還展現棒球美足雙棲運動員的能力，不但練打時開轟，守備練習也有模有樣。

威爾森目前是西雅圖海鷹當家四分衛，他曾在2010年大聯盟選秀第4輪加盟洛磯，短暫於小聯盟出賽，並在2013年透過規則五選秀轉戰遊騎兵，並參加過2014-15年春訓，洋基在休賽季透過交易換來他，讓威爾森夢想成真當洋基人。

首次穿上洋基球衣，威爾森今天在春訓中，不但參與守備練習，與洋基游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）練習雙殺守備，他在練打時還狂敲全壘打，「這絕對是我做過最酷的事情。」威爾森表示，他小時候就夢想成為洋基人，「我總是看著他們，我最喜歡的球員就是基特（Derek Jeter），看著他和他的職業精神，以及看他如何打球、以及發揮競爭力。」

威爾森表示，「我最興奮的事情是真正了解關於洋基隊，以及他們如何贏得27座世界大賽冠軍，這需要有什麼洋樣的心態，必須弄清楚，並將其用在我的美式足球生涯。」威爾森也強調會盡他所能去學習一切。

.@DangeRussWilson goes yard.



“Yeah, he’s been taking BP,” hitting coach Marcus Thames said. @yankees @seahawks pic.twitter.com/Eyqu7166cg — Bryan Hoch （@BryanHoch） 2018年2月26日

NFL明星四分衛威爾森如願穿上洋基球衣。（美聯社）

NFL明星四分衛威爾森如願穿上洋基球衣。（今日美國）

NFL明星四分衛威爾森如願穿上洋基球衣。（美聯社）