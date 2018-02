MLB》夢想成真當洋基人 明星四分衛練打狂敲轟 （影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基休賽季換來的NFL明星四分衛威爾森(Russell Wilson),讓他如願穿上洋基球衣,今天春訓時,威爾森還展現棒球美足雙棲運動員的能力,不但練打時開轟,守備練習也有模有樣。

威爾森目前是西雅圖海鷹當家四分衛,他曾在2010年大聯盟選秀第4輪加盟洛磯,短暫於小聯盟出賽,並在2013年透過規則五選秀轉戰遊騎兵,並參加過2014-15年春訓,洋基在休賽季透過交易換來他,讓威爾森夢想成真當洋基人。

首次穿上洋基球衣,威爾森今天在春訓中,不但參與守備練習,與洋基游擊手葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)練習雙殺守備,他在練打時還狂敲全壘打,「這絕對是我做過最酷的事情。」威爾森表示,他小時候就夢想成為洋基人,「我總是看著他們,我最喜歡的球員就是基特(Derek Jeter),看著他和他的職業精神,以及看他如何打球、以及發揮競爭力。」

威爾森表示,「我最興奮的事情是真正了解關於洋基隊,以及他們如何贏得27座世界大賽冠軍,這需要有什麼洋樣的心態,必須弄清楚,並將其用在我的美式足球生涯。」威爾森也強調會盡他所能去學習一切。

.@DangeRussWilson goes yard.



“Yeah, he’s been taking BP,” hitting coach Marcus Thames said. @yankees @seahawks pic.twitter.com/Eyqu7166cg