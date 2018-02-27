NBA》場上再神也是人！ 暴龍球星與憂鬱症長年共處

德羅森長年與憂鬱症共處。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕無論球場表現多麼神勇，球星仍是擁有凡人情感的血肉之軀，暴龍明星後衛德羅森（DeMar DeRozan）近日受訪時坦言，自己多年來與焦慮與憂鬱症奮戰，但也是因為這樣的際遇造就了現在的他。

邁入NBA職涯第9年，28歲的德羅森已是聯盟首屈一指的頂尖後衛，近三年連續入選明星賽，然而在場上大殺四方、霸氣十足的他，其實多年來都與焦慮與憂鬱症共處，近日受訪時坦言：「不管我們看起來有多堅不可摧，到頭來我們也是人、有各種情緒感受，有時你感覺很棒，有時又覺得全世界要壓垮你。」

日前曾在推特寫下「憂鬱症打敗了我」、立即收到上千則打氣留言的德羅森，在接受《多倫多之星》專訪時透露，自己從青少年時期開始，每到夜深人靜的時候總是情緒滿滿，但也是因為如此，造就了現在的他，「如果你不認識我，我這麼說吧，我在獨處時非常冷淡，這樣才能處理那些、你得處理的事。」德羅森說。

德羅森連3年入選明星賽。（資料照，法新社）

德羅森表示，從小母親就教導他，永遠都不要取笑他人，因為你並永遠不知道他背後有何遭遇，「這些都是真的，我們（球員）到頭來也是凡人，所以我也用相同角度看待每一個人，不管你是誰、街上最卑微的小人物也好、世界最出名的大人物也好，我都用相同方式待人、給予尊重。」德羅森說。

對於在推特上坦言自己受到憂鬱症所苦，德羅森說：「我並不會極力反抗、或覺得難為情，在我現在這個年紀，我知道有很多人也經歷這些，就篹有人只是覺得『喔、他能挺過去的、依舊能功成名就。』我也很OK。」

球員工會執行董事羅伯特（Michele Roberts）則說，工會最近正與聯盟協商爭取，提出訴求希望聯盟能提撥資源，協助成立促進球員心理健康的專案計畫，「我們都太天真了，覺得球員的心理不需要像身體一樣受到關注保護，球員的心理需求長久以來一直被忽視，這令人感到羞恥。」

德羅森一視同仁尊重每個人。（資料照，USA TODAY Sports）