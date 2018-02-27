NBA》全隊三人繳出雙十成績 湖人大勝老鷹奪三連勝

藍道。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今做客老鷹，靠著一哥英葛蘭（Brandon Ingram）、禁區悍將藍道（Julius Randle）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）三人都繳出「雙十」成績帶領下，終場以123：104大勝老鷹，拿下3連勝。

上半場湖人禁區悍將藍道手感火燙，半場拿下14分，加上B.羅培茲（Brook Lopez）及庫茲馬（Kyle Kuzma）各命中3顆三分球，反觀老鷹上半場三分球17投僅3中，命中率僅有17.6%，半場打完湖人以64：46大幅領先。

進入下半場湖人一哥英葛蘭熱機完成，單節狂拿13分，而老鷹外線手感持續低迷，改變進攻模式攻擊禁區也沒有太大的成效，讓湖人將比分拉開至21分差，也讓比賽早早進入垃圾時間，終場湖人以123：104大勝老鷹，拿下3連勝，也送給老鷹4連敗。

今日湖人投籃命中率高達52.2%，三分球命中率也有45.5%，反觀老鷹投籃命中率僅37.5%，三分球命中率也是慘澹的22.2%，在籃板總數湖人也以59個，優於老鷹的41個。

湖人一哥英葛蘭、藍道、卡德威爾波普都繳出「雙十」成績，分別貢獻21分10籃板6助攻、19分10籃板、10分14籃板，另外新秀庫茲馬也貢獻「准雙十」10分9籃板。

老鷹方面普林斯（Taurean Prince）攻下全場最高24分3籃板3助攻，施洛德（Dennis Schroder）則有20分3籃板。