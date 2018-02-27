NBA》嗆帕丘利亞打球就是髒 前勇士球員想賞他巴掌

〔體育中心／綜合報導〕勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）日前對雷霆比賽中，他在倒地時差點壓傷「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的腳，再次引發爭議。前勇士球員傑克森（Stephen Jackson）嗆，帕丘利亞打球就是「髒」，如果他當下看這事，「會賞他巴掌。」

對於帕丘利亞的行為，傑克森表示，「他很髒，他很幸運身處在現在這個聯盟，若是在過去，他這種行為早就被對手撂倒4、5次。」他指出，「我真希望我那天能在雷霆，因為我若看到帕丘利亞對魏斯布魯克做這事情，肯定會賞他巴掌。」

傑克森說，當時勇士球員N.楊恩（Nick Young）的腳不可能產生280磅（約127公斤重）的重量，並把人推倒，「籃球員都知道該怎麼摔倒，我們一直在上籃、以及高難度的出手，並找一個方式來臀部先著地。所以我們都知道該如何摔，他也知道，所以這根本是故意的。」

「他做的每件事情都很骯髒，而且他是用『髒』來彌補天賦的不足，老實說，他沒那麼好，而且也不會在先發陣容中。」傑克森強調，「我已經失去對勇士的尊重，讓他（帕丘利亞）在名單上去做骯髒的工作，去年西部決賽中若沒有帕丘利亞『那一弄』，我相信馬刺會贏得系列賽。」他說，帕丘利亞當時弄傷馬刺明星雷納德的腳，「這讓該系列賽結束。」

魏斯布魯克（左）、勇士中鋒帕丘利亞（右）。（資料照，歐新社）