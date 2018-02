NBA》招募詹皇無極限 費城鐵粉砸錢出奇招

詹姆斯下季後將恢復自由之身。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕聯盟看板球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)明年夏天將成為自由球員,未來動向備受關注,美媒報導一家費城公司突發奇想,效法院線片劇情、買下廣告看板掛上招募標語,盼吸引詹皇注意、考慮加盟七六人。

《ESPN》今報導,在七六人本週作客騎士的全國轉播比賽前夕,有人包下騎士主場近郊的三個醒目的大型廣告看板,沿著I-480高速公路、距離球場大約7英哩(約11.2公里)開始,依序能看到三個不同的看板,寫著招募詹姆斯加入七六人的宣傳標語。

首先是一個半場戰術板,上面有4個七六人球員的藍字背號,另一個格外醒目紅色字體、附有皇冠的背號,正是詹姆斯的23號。接著會看到與七六人球隊口號「相信過程(trust the process)」相呼應的「讓過程完整(complete the process)」,最後一個看板則直接喊話「費城要詹姆斯(Philly Wants LeBron)」。

A Philadelphia-based company put up three billboards on highway to downtown Cleveland this morning saying that city wanted LeBron. Here they are in order. pic.twitter.com/vntsa8h3mE