NBA》招募詹皇無極限 費城鐵粉砸錢出奇招

2018/02/27 14:24

詹姆斯下季後將恢復自由之身。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）明年夏天將成為自由球員，未來動向備受關注，美媒報導一家費城公司突發奇想，效法院線片劇情、買下廣告看板掛上招募標語，盼吸引詹皇注意、考慮加盟七六人。

《ESPN》今報導，在七六人本週作客騎士的全國轉播比賽前夕，有人包下騎士主場近郊的三個醒目的大型廣告看板，沿著I-480高速公路、距離球場大約7英哩（約11.2公里）開始，依序能看到三個不同的看板，寫著招募詹姆斯加入七六人的宣傳標語。

首先是一個半場戰術板，上面有4個七六人球員的藍字背號，另一個格外醒目紅色字體、附有皇冠的背號，正是詹姆斯的23號。接著會看到與七六人球隊口號「相信過程（trust the process）」相呼應的「讓過程完整（complete the process）」，最後一個看板則直接喊話「費城要詹姆斯（Philly Wants LeBron）」。

美媒隨後查到，這些看板是由一家費城的裝潢公司出資租下，員工約2400人、在14個州設有據點，但騎士所屬的俄亥俄州並無分部，該公司的合夥執行長受訪時表示，他們對於費城相當熱情，自豪費城是最棒的運動之城、相當適合居住，認為最棒的運動員應該會想列入考慮。「已經有很多言論在講，LeBron是有史以來最棒的球員，我們覺得、如果他來費城，會拿到更多冠軍。」執行長Asher Raphael說。

執行長還透露，其實當初並沒有想把自己的公司商標也印在廣告中，但是負責出租看板的公司說，如果不加印公司商標，就會變成政治廣告，若不願配合相關規定，就不會讓他們刊登，所以最後才會連公司商標也一併印上，但婉拒透露究竟花了多少錢承租，這一系列看板將持續三個月。

美媒認為費城公司此舉，與熱門電影《意外》中，女主角為了發聲，買下三個鎮上最醒目的廣告看板的劇情有異曲同工之妙，認為老闆從電影中獲得啟發，決定效法用來招募詹皇。儘管光用廣告看板恐怕很難真的招募到詹皇，但執行長認為，此舉能讓詹姆斯將七六人列入考慮。

費城公司砸錢包下三個月廣告招募詹姆斯。（取自Asher Raphael推特）

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