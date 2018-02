NBA》遭種族歧視者謾罵 澳洲控衛：我為自己的傳統自豪

米爾斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在昨天騎士對陣馬刺的比賽中,馬刺澳洲原住民控衛米爾斯(Patty Mills)在罰球時,遭到一名克城球迷用種族歧視的語言謾罵,此事爆發後引發外界不少輿論。而當事者米爾斯則表示,他為自己的傳統感到自豪,種族歧視者的言論完全可以忽視。

在昨天米爾斯罰球時,有球迷對他大喊:「嘿,牙買加的狗,他們希望所有的雪橇運動員快點回國。嘿,米爾斯,牙買加剛打電話了,他們希望雪橇運動員回國。」

米爾斯在受訪時對此表示:「做為一名澳洲原住民,我從小到大經歷過很多這種事情,我聽過很多更難聽的。而我的父母教會我,種族歧視並不會是阻礙你的原因,他們應該被忽視,然後你得繼續前進。」

米爾斯同時也說,這件事是給孩子們機會教育的好機會:「我們可以告訴孩子,該如何面對並克服這種情況;教育他們如何去認識自我;並對自己以及家鄉都感到驕傲,讓他們發自內心的擁有那種認同感。我希望我能成為一個讓世界認識原住民的橋樑,讓大家知道我們的根以及文化。」

Thanks @thats_Z_Truth. I am a proud Islander. Like my Jamaican Brothers, me & my family in the islands of the Torres Strait have experienced racial slurs for decades. Hope your efforts will enlighten this confused, hateful fan. #BlackHistoryMonth https://t.co/yH3nKlGv4A