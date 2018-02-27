NBA》遭種族歧視者謾罵 澳洲控衛：我為自己的傳統自豪

米爾斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在昨天騎士對陣馬刺的比賽中，馬刺澳洲原住民控衛米爾斯（Patty Mills）在罰球時，遭到一名克城球迷用種族歧視的語言謾罵，此事爆發後引發外界不少輿論。而當事者米爾斯則表示，他為自己的傳統感到自豪，種族歧視者的言論完全可以忽視。

在昨天米爾斯罰球時，有球迷對他大喊：「嘿，牙買加的狗，他們希望所有的雪橇運動員快點回國。嘿，米爾斯，牙買加剛打電話了，他們希望雪橇運動員回國。」

米爾斯在受訪時對此表示：「做為一名澳洲原住民，我從小到大經歷過很多這種事情，我聽過很多更難聽的。而我的父母教會我，種族歧視並不會是阻礙你的原因，他們應該被忽視，然後你得繼續前進。」

米爾斯同時也說，這件事是給孩子們機會教育的好機會：「我們可以告訴孩子，該如何面對並克服這種情況；教育他們如何去認識自我；並對自己以及家鄉都感到驕傲，讓他們發自內心的擁有那種認同感。我希望我能成為一個讓世界認識原住民的橋樑，讓大家知道我們的根以及文化。」