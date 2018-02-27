NBA》不想再輸球 籃網主場鬥倒公牛

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天坐鎮主場迎來公牛，面對已經宣告開始「練兵」的風城軍，沒有擺爛理由的籃網隊將士用命，在下半場打出攻勢，終場以104：87大勝公牛，終止8連敗。

比賽一開始雙方狀況都相當低迷，直到籃網主控D.羅素（D'Angelo Russell）開始展現外線火力，帶領球隊打出一波11：0的攻勢拉開比分，以28：19的領先進入第二節。次節籃網再度熄火，公牛趁勢連續打出兩波反擊，將比分超前，上半場打完公牛以51：49領先地主。

下半場籃網重拾手感，靠著三分球復甦，單節轟出35分的高分，讓該節只攻下19分的公牛陷入70：84的雙位數落後。第四節兩隊陷入僵持，公牛無法將比分追進，籃網也沒有持續擴大優勢，終場籃網就以104：87擊潰對手，這也讓他們成為目前戰績最差的9支球隊中第一支贏球的隊伍，而公牛、魔術、老鷹、灰熊、國王、獨行俠、太陽和尼克已經合計吞下了41連敗。

籃網克拉布（Allen Crabbe）21分3籃板、卡羅（DeMarre Carroll）18分6籃板5助攻；公牛鄧恩（Kris Dunn）23分3籃板4助攻2火鍋、馬卡南（Lauri Markkanen）19分6籃板、波提斯（Bobby Portis）12分9籃板2火鍋。

克拉布。（美聯社）