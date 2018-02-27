NBA》槍擊案遇害、學生穿他球衣下葬 「閃電俠」難過落淚

This is Joaquin Oliver. He was one of the 17 young lives that were lost tragically at Douglas HighSchool in Parkland. Joaquin was one of many that i heard was excited about my return to Miami and yesterday was buried in my jersey. This is why we will not just SHUT up and dribble! pic.twitter.com/X0tfTTao33 — DWade （@DwyaneWade） 2018年2月26日

〔體育中心／綜合報導〕美國佛羅里達州14日發生造成17人喪生的校園槍擊血案，再度震驚全美，其中一名受害學生奧利佛（Joaquin Oliver）是熱火球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）的球迷，他下葬時還穿著魏德的球衣，這讓魏德難過掉淚。

奧利佛的父母日前上節目受訪時，表示兒子在17日身穿魏德的球衣下葬，這消息讓魏德本人相當難過，甚至落淚，「你完全無法用言語來形容，為這些家庭感動心痛，如果有機會和他們交流，你會希望他還活著的時候，能為他的生活帶來一些快樂、以及難忘的事情。一個故事讓他家人和他都能夠談論。」

魏德還在推特上發文，指奧利佛是這17名受害者之一，也是當時他回歸熱火後，眾多激動的球迷之一，「這就是我們不能只打球不發聲的原因。」

魏德對此表示，「就像我在推特上說的，這事讓我落淚，他的父母覺得讓兒子身穿我的球衣下葬，會是他想要的，光想到這，我的情緒就百感交集。」

之後魏德在推特上發文說，「生命遠大於籃球，我們都是人們所忽視的那些聲音，奧利佛，希望你安息，我將在重返邁阿密這個球季，奉獻給你。」

魏德。（資料照，法新社）