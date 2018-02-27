NBA》槍擊案遇害、學生穿他球衣下葬 「閃電俠」難過落淚

2018/02/27 11:40

〔體育中心／綜合報導〕美國佛羅里達州14日發生造成17人喪生的校園槍擊血案，再度震驚全美，其中一名受害學生奧利佛（Joaquin Oliver）是熱火球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）的球迷，他下葬時還穿著魏德的球衣，這讓魏德難過掉淚。

奧利佛的父母日前上節目受訪時，表示兒子在17日身穿魏德的球衣下葬，這消息讓魏德本人相當難過，甚至落淚，「你完全無法用言語來形容，為這些家庭感動心痛，如果有機會和他們交流，你會希望他還活著的時候，能為他的生活帶來一些快樂、以及難忘的事情。一個故事讓他家人和他都能夠談論。」

魏德還在推特上發文，指奧利佛是這17名受害者之一，也是當時他回歸熱火後，眾多激動的球迷之一，「這就是我們不能只打球不發聲的原因。」

魏德對此表示，「就像我在推特上說的，這事讓我落淚，他的父母覺得讓兒子身穿我的球衣下葬，會是他想要的，光想到這，我的情緒就百感交集。」

之後魏德在推特上發文說，「生命遠大於籃球，我們都是人們所忽視的那些聲音，奧利佛，希望你安息，我將在重返邁阿密這個球季，奉獻給你。」

魏德。（資料照，法新社）

相關關鍵字： NBA 佛州校園槍擊 槍擊

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.