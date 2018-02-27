NBA》P.喬治找回手感砍26分 雷霆主場拆穿魔術

P.喬治。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今主場迎戰魔術的比賽，靠著P.喬治攻下26分8籃板3助攻1抄截，一掃前役手感低迷的陰霾，帶領雷霆終場以112：105擊敗魔術，賞給魔術6連敗。

雷霆三巨頭除P.喬治外，安東尼（Carmelo Anthony）及一哥「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook表現不佳，安東尼全場15投僅4中，拿下9分9籃板，而一哥「魏少」魏斯布魯克手感也冰冷，全場12投僅3中，攻下8分12籃板11助攻，無緣本季第19次、生涯第97次大三元，也是他生涯首次因得分沒上雙的情況下錯失大三元。

所幸雷霆板凳群今表現亮眼，共4人得分上雙，包括費爾頓（Raymond Felton）攻下14分4助攻、阿比恩斯（Alex Abrines）12分3籃板、派特森（Patrick Patterson）11分、J.葛蘭特（Jerami Grant）也有10分進帳。

雖然魔術本場比賽先發表現亮眼，5人接得分上雙共拿下81分，其中一哥A.戈登（Aaron Gordon）18分7籃板3火鍋，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）也有15分7籃板。不過板凳群表現不佳，合計僅攻下24分，遠低於雷霆板凳群的48分。

賽後談到是否有想過會因得分沒上雙的情況下錯失大三元，魏斯布魯克表示：「我從來沒有想過，認真來說有很多是我都沒有想過會發生，能打球是我的榮幸，我只想要享受比賽，然後贏球。」

魏斯布魯克。（美聯社）