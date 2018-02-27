NBA》勇士第三節飆分秀 客場宰尼克

2018/02/27 13:30

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士今天作客紐約麥迪遜廣場花園，靠著第三節打出39比18的比數，終場勇士以125：111輕取尼克，近期三連勝，不過因為火箭也贏球，仍暫居西部第二。

勇士上半場打完還以63：64落後，但第三節勇士得分大爆發，單節打出39比18的比數，三節完就領先對手20分，也讓比賽提早進入垃圾時間，勇士最後穩穩收下勝利。根據ESPN顯示，這是本季勇士第5次在第三節的得分比對手還多20分以上。

K.湯普森（Klay Thompson）13投9中，拿下全場最高的26分， 另有5助攻、4籃板。杜蘭特（Kevin Durant）22分、9籃板，柯瑞（Stephen Curry）21分、5籃板、5助攻，D.魏斯特（David West）11分，D.格林（Draymond Green）10分6籃板、2阻攻，麥基（JaVale McGee）10分3籃板。

尼克方面，穆迪耶（Emmanuel Mudiay）20分，替補的伯克（Trey Burke）18分，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、歐昆恩（Kyle O'Quinn）各得14分，尼利基納（Frank Ntilikina）13分，L.湯瑪斯（Lance Thomas）11分，坎特（Enes Kanter）10分7籃板。

K.湯普森（右）。（美聯社）

杜蘭特。（法新社）

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