NBA》一眉哥爆氣繳鬼神數據 鵜鶘射日勇奪6連勝

2018/02/27 13:43

A.戴維斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊今天於主場背靠背迎戰太陽隊。鵜鶘當家球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）火力全開，繳出神獸等級的53分18籃板以及5阻攻數據，幫助球隊以125：116力克太陽，豪取6連勝。

比賽開始雙方都展現不錯的手感，鳳凰城一哥布克（Devin Booker）更在首節末段率隊打出一波8：2的小高潮，帶領球隊以36：26領先地主隊。次節太陽團隊繼續穩定的輸出，將分差維持在兩位數，半場結束太陽持續以65：58領先。

下半場鵜鶘主控J.哈勒戴（Jrue Holiday）找到手感，A.戴維斯也持續肆虐禁區，幾波連續取分幫助球隊把分差逐漸縮小，而這時紐奧良團隊也開始加入戰局，打出攻勢，三節打完鵜鶘以96：89領先太陽。決勝節A.戴維斯展現無人能擋的氣勢，把班德（Dragan Bender）和克里斯（Marquese Chriss）都弄到犯滿離場，並在關鍵時刻讓蘭恩（Alex Len）也吞下個人第6犯，終場鵜鶘就以125：116擊敗太陽，送給對手10連敗。

鵜鶘A.戴維斯53分18籃板3助攻5火鍋、J.哈勒戴20分3籃板7助攻；埃梅卡-奧卡福14分4籃板、米洛提奇（Nikola Mirotic）10分8籃板。

太陽布克40分10籃板7助攻、J.傑克森（Josh Jackson）20分12籃板、裴頓（Elfrid Payton）16分7籃板5助攻。

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