NBA》火箭缺三主將仍升空 哈登豪取26分助隊13連勝

火箭13連勝。 （美聯社）



〔記者廖聿偉／綜合報導〕全聯盟近況最火燙的火箭，昨於客場延續連勝氣勢，「大鬍子」哈登攻下全場最高26分、11籃板，保羅也進帳15分、7助攻，聯手率隊96：85擊敗爵士，收下13連勝。

火箭本季補進保羅，與哈登組成聯盟最強後場「雙核心」，兩度締造12連勝，隊史首度達成，昨克服15分落後，第三節末段急起直追，單節轟下31分，反轉戰局，本季橫掃爵士，1982年以來首見。

爵士先前才終結11連勝，近13戰豪取12勝，昨一路緊咬聯盟第一的火箭，並用嚴防將對手分數壓低在100分內，但仍無法取勝。火箭場均得分114.3，僅次於勇士，高居聯盟第二。

火箭中鋒卡培拉、前鋒安德森（Ryan Anderson）和射手戈登（Eric Gordon）皆缺陣，一口氣缺少三大將，讓火箭攻勢受挫，所幸防線未被突破，全場讓爵士三分球投29僅中7，命中率24.1%，並迫使對手發生22次失誤，成為勝利的關鍵。

爵士戈貝爾（Rudy Gobert）表現最出色，他攻下全隊最高17分，超級新秀米契爾（Donovan Mitchell）也貢獻16分，但三分線完全熄火，9投僅1中，表現不及哈登和保羅。

哈登（右）拿26分。（今日美國）

保羅（左）。（美聯社）