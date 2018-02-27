NBA》不挺老闆「擺爛說」 諾威斯基：我可不要輸球文化！

諾威斯基拒絕球隊營造輸球文化。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）日前高調發表「擺爛說」，遭聯盟重罰60萬美元，不僅他隊球員高度反彈，自家球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）也不挺他，嚴正強調球隊可不打算營造輸球文化。

獨行俠近日風波連連，先是老闆向記者自爆，鑑於球隊本季戰績不佳、現階段繼續輸球為最佳選擇，隨後又爆出前球團高層性醜聞，球隊也面臨四連敗低壓，今回到主場迎戰溜馬，H.巴恩斯（Harrison Barnes）攻下21分助獨行俠以109：103贏球，終於中止連敗低潮。

日前怒斥球團高層性醜聞令人作嘔，並堅決反對球隊故意輸球的諾威斯基，賽後受訪時再度嚴正聲明自己的立場，表示自己不認同老闆想故意輸球的觀點，自己在隊上將近20年始終如一，不管是菜鳥或是老將，只要上場就是全力以赴，絕對不會故意輸球。

「你可不會真的想要一種，上場就放棄、擺爛、不認真打球的文化，我認為這會讓未來錯誤定調。」諾威斯基說，「我覺得對隊上的年輕球員而言，學習如何競爭、永遠保持競爭、盡力打球相當重要，上場的每一分鐘都得全力以赴去拚，只有這樣才能變得更好。」

諾威斯基希望年輕球員學習搏命精神，上場的每一分鐘都是全力以赴。（資料照，美聯社）

對於老闆近日失言風波，諾威斯基認為不管隊上發生什麼事，球員的職責就是打好每一場球，「唯有這樣才能在聯盟打球，不管季後發生什麼事，我們只有當下能好好努力，上場的每一分鐘就是全力拚、全力求勝。」諾威斯基說。

此役攻下全隊最高分的H.巴恩斯，賽後受訪時也完全認同諾威斯基的看法，表示近日因為老闆的言論，不斷被媒體訪問，除了強調非常不想妥協輸球，也像球隊喊話，身為專業的球員，就是得上場比賽、為贏球而打。

「任何時候，只要你上場打球不是為了贏，或是只是上去做做樣子，這種風氣可是會傳染的，可以變成你的習慣、甚至你的個人文化，變成說『喔、我們這樣很OK啊、不盡全力也沒關係』，然後下個球季開打時，你會沒辦法轉換回來，還是跟去年一樣萎靡不振。」H.巴恩斯說。

H.巴恩斯認為習慣輸球將後患無窮。（資料照，美聯社）