UBA》外國代表班霸vs國內潛力長人曾祥鈞 輔大大勝中州取3連勝

輔仁大學曾祥鈞（右）轉身單打中州科大班霸（左）。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕輔仁大學205公分中鋒曾祥鈞去年曾前往台灣男籃集訓，儼然成為大專籃球聯賽數一數二的本土長人，他今日與中州科大外籍中鋒班霸首次交鋒，即便被班霸拿到18分、8籃板，曾祥鈞仍回應13分、8籃板，最終輔大靠著兵多將廣，以77：49大勝中洲，在8強賽取得3連勝，並賞給中洲3連敗。

19歲曾祥鈞高中來自HBL乙級穀保家商，在2016年破天荒入選U18亞青台灣隊，去年先是成為世大運培訓國手，最後被台灣男籃主帥周俊三相中，還與球隊至澳洲移訓，可惜最後因手傷無緣瓊斯盃。

中州科大班霸（左）中距離跳投，輔仁大學曾祥鈞（右）躍起封阻。（記者廖振輝攝）

經過與眾多前輩集訓後，曾祥鈞本季在UBA成長有目共睹，預賽曾寫下連7戰「雙十」表現，這回面對外界稱作雙十機器的班霸，他說：「我一直都很期待遇到班霸，畢竟他也是UBA最好的中鋒之一，當然會想比較看看。」

班霸在去年12月因騎機車出意外，造成雙膝受傷，雖已提前歸隊，並率中洲隊史首闖8強，但他仍無法幫助球隊打敗輔大開胡，他坦言，「我現在恢復恐怕不到70％，肌力也跟受傷前差很多。」

中州科大班霸（右）禁區小鉤射投籃，輔仁大學曾祥鈞（左）躍起封阻。（記者廖振輝攝）

輔仁大學曾哲彥（左）與中州科大白薩（右）爭搶地板球。（記者廖振輝攝）