Lamigo桃猿、火腿決戰札幌！今日賽事預告與轉播

Lamigo桃猿將戰日本火腿，「大王」王柏融。（特派記者林正堃攝）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

中職冠軍隊Lamigo桃猿將在今、明2日於北海道札幌巨蛋大戰日職日本火腿！首戰暫定由洋投道恩斯先發，王柏融、林泓育、陳俊秀擔綱中心棒次，此戰會擦出什麼樣的火花？「大王」與火腿大物新秀清宮幸太郎又會帶來什麼表現？敬請期待！《自由體育》也將獻上文字即時轉播。

NBA例行賽持續進行，首場比賽由七六人做客迎戰熱火。七六人上一場敗給巫師終止了7連勝，不過近10場8勝2敗的戰績也讓他們回到東部季後賽競爭的行列。主力中鋒恩比德（Joel Embiid）的發揮絕對是七六人能否勝出的關鍵。

熱火目前以31勝29敗排在東部第8，主控卓吉奇（Goran Dragic）前一場手感冰冷，僅攻下6分。今天他能否有谷底反彈的表現呢？東部第七、第八名之戰，精彩可期。

另外一場比賽由公鹿坐鎮主場迎戰巫師。巫師5戰4勝1敗，且後衛畢爾（Bradley Beal）手感火熱，近5場平均攻下25分、6助攻，他能延續手感並帶領球隊擊敗對手嗎？

而公鹿目前以33勝26敗排在東部第6，前鋒J.帕克（Jabari Parker）傷癒歸隊後，從板凳出發平均貢獻10.3分，他的歸隊會是球隊的一枚活棋。精采比賽，請球迷們準時鎖定轉播囉！

UBA複賽今日FoxSports仍有轉播，4場比賽都在桃園健行科大舉行，喜愛大學籃球的朋友們千萬不要錯過囉！

Lamigo桃猿vs.日本火腿交流賽

17:00 ELEVEN體育1、CPBLTV

NBA例行賽

08:30 七六人@熱火 緯來體育



08:30 巫師@公鹿 愛爾達體育1台、11:00緯來體育（D-Live）

UBA男子複賽

13:00 國立體大@高師大

14:45 中州科大@北市大

16:30 輔仁大學@義守大學

18:15 健行科大@台師大

比賽地點：健行科大

轉播：FoxSports1、FoxSports3