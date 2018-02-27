台中國際女壘球賽盼以賽代訓 助國內選手儲備實力爭奧運鬥票

台中國際女子壘球邀請賽集合4國8隊競技。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國際女子壘球邀請賽今日起在台中萬壽棒球場開打，今年集合包括日、韓、新加坡等4國8隊球場競技，盼以球會友外，更助國內選手以賽代訓儲備實力，爭取前進奧運門票。

由台中壘球委員會致力推動台中國際女子壘球邀請賽，今年邁入第4年，委員會主委也是立法院副院長蔡其昌指出，盼藉舉辦國際賽事的機會，讓選手提昇球技，更讓國際隊看見台中，以運動行銷城市之美。

球賽在台中萬壽棒球場開打，中華民國壘球協會理事長陳任邦特地捐贈20萬元給台中市壘球委員會，鼓勵致力壘球在地生根。

中華民國壘球協會理事長陳任邦（左）捐贈20萬元給台中市壘球委員會，鼓勵致力壘球在地生根。（記者蘇孟娟攝）

台中市壘球委員會指出，今年除日、韓組隊參與外，新增新加坡也組隊參賽，今年共有4國、8隊角逐賽事。

蔡其昌指出，透過舉辦國際女子壘球邀請賽，除讓各國優秀的選手以球會友外，更能以賽代訓助國內選手增加競賽經驗並提昇技術水準。

蔡其昌說，尤其棒壘賽重返2020東京奧運，台灣的女壘有機會可以為國家奪牌，因此用很長的時間預做準備，邀請企業、社會資源支持這項運動，更舉辦各級壘球賽事，盼助選手提昇技術，希望打造出最強的國家隊。

蔡其昌說，盼球迷不要忘記有壘球賽，能多進場替選手加油，增加選手士氣，今年8月初東京的世界盃比賽，他一定會親自帶隊去為台灣女壘加油，期望可以拿到參加奧運的門票。

台中國際女壘球賽盼以賽代訓，助國內選手儲備實力，爭奧運鬥票。（記者蘇孟娟攝）