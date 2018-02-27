UBA》周桂羽、黃建智罰球不手軟 台師大險勝高師大8強開胡

台師大周桂羽（左）中距離跳投，高師大李家耀（右）企圖封阻。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕上屆UBA大專籃球聯賽公開男一級亞軍台灣師大，今日靠著改從板凳出發的周桂羽、大一菜鳥黃建智關鍵時刻的穩健罰球，兩人更聯手拿下34分，率台師大以88：84氣走高雄師大，取得8強賽首勝。

台師大周桂羽（中）第一節末快攻上籃得分，高師大李家耀（左）防守不及。（記者廖振輝攝）

台師大昨苦戰至延長賽卻不敵義守大學，最大關鍵在於周桂羽在第四節最後1.6秒賠上犯規，讓義守陳昱翰在罰球線連取3分，不只害球隊無緣開胡，還吞下2連敗，他坦言，「我對自己那次犯規很自責，且又是個很笨的犯規，才會讓對方贏球。」

台師大總教練王志群今日將周桂羽從先發拉至替補，周桂羽對於教練安排毫無不適應，全場10次出手命中5球，包括1顆三分球，且罰球更是4罰全進，攻下8強賽最佳的17分。菜鳥黃建智從板凳出發也展現效率，全場6次出手全進，還投進1顆被王志群稱為「神來一筆」三分球，且罰球4罰都沒失手。

高師大首戰以90：73大勝北市大後，昨不敵衛冕軍健行科大，今日又敗給台師大，4強之路恐不樂觀，此仗攻下19分、11籃板的李家耀表示，「只要還有機會，我們一定會繼續拚，不會輕易放棄任何晉級4強的機會。」

台師大林仕軒（左）、黃宗翰（右）與高師大楊連政（中）爭搶地板球倒成一團。（記者廖振輝攝）

高師大李家耀（見圖）禁區單手投籃。（記者廖振輝攝）

高師大李家耀（見圖）禁區單手投籃。（記者廖振輝攝）

台師大林仕軒（左）帶球推進，和防守的高師大黃彥博（右）相互小動作拉扯。（記者廖振輝攝）