MLB》馬林魚洗牌後打線長這樣 陳偉殷竟擠不進先發五人

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓展開，休賽期兜售球星，馬林魚打線面臨大洗牌，今天大聯盟針對開季打線再做出預測，除了列出最新的可能打序名單，台灣投手陳偉殷也未排入5名先發投手，僅落在第7號輪值。

1月初大聯盟官網就曾預測過30隊開季輪值，當時陳偉殷便不在名單內，不過官網也曾點出，一切要取決於陳偉殷的身體狀況，馬林魚總裁希爾（Michael Hill）和總教練馬丁利（Don Mattingly）也都先後表示過，只要陳偉殷健康準備好球季，就會讓他上場競爭。

根據官網預測的開季5人先發輪值，馬林魚依序為史崔利（Dan Straily）、伍雷納（Jose Urena）、彼特斯（Dillon Peters）、康利（Adam Conley）與大物新秀艾爾坎塔拉（Sandy Alcantara），6號為尼柯里諾（Justin Nicolino），然後才是陳偉殷。

大物新秀艾爾坎塔拉被預測為馬林魚第5號先發。（資料照，美聯社）

原本的先發外野全走人，馬林魚打序也做了極大更動，官網預測，開季馬林魚先發8人為右外野手梅賓（Cameron Maybin）、捕手瑞爾莫托、二壘手卡斯楚、一壘手鮑爾、三壘手普拉多、左外野手狄崔奇、中外野手布林森（Lewis Brinson）和游擊手羅哈斯（Miguel Rojas），第9棒一貫由投手出任。

除了陳偉殷，先前曾被預測開季排入25人名單的台灣球員還有光芒胡智為，他被列在光芒牛棚內，昨日春訓先發出賽的曾仁和、林子偉不在其中。

胡智為。（資料照，法新社）