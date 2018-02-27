UBA》國體大先發穩、防守強！ 僅讓義守拿59分取2連勝

〔記者林岳甫／桃園報導〕UBA國立體大先發五將都大三、大四，今日他們果真拿出穩定表現，共4人得分上雙，先發控球潘向挺雖得分掛蛋，仍貢獻6助攻、7籃板，搭配大一新鮮人李家慷、蘇志誠的發揮，以72：59取得8強賽2連勝，也終止義守大學的2連勝。

國立體大潘向挺（左）切入反手鉤射，遭遇義守大學廖浩羽（右）防守。（記者廖振輝攝）

國體大先發中鋒王柏智貢獻13分、16籃板，周暐宸19分、9籃板，陳昱瑞飆進4顆三分球，拿到18分、8籃板，楊盛硯11分，搭配板凳出發的菜鳥李家慷5分、蘇志誠4分、4助攻，齊心收下勝利。

國立體大周暐宸（左）切入投籃，義守大學廖浩羽（右）賣力防守。（記者廖振輝攝）

國體大主帥桑茂森日前隨台灣男籃飛往日本、澳洲，昨晚返抵國門，今日他隨即上陣督軍，球員也把專注力放在場上。桑總表示，此仗贏球最大關鍵就是防守，僅讓昨天轟進122分的義守拿到59分，球員在場上真的很認真。

國體大收下2連勝後，8強戰績變成2勝1敗，義守也是2勝1敗，輔仁大學則以3連勝獨走。

國立體大楊盛硯（中）切入投籃，義守大學羅建斌（右）來不及封阻。（記者廖振輝攝）

國立體大李家慷（右）持球推進，義守大學吳彥儒（左）伸長手抄截。（記者廖振輝攝）

國立體大蘇志誠（右）尋找傳球空檔，義守大學潘祥偉（左）在一旁伺機抄截。（記者廖振輝攝）

國立體大教練桑茂森。（記者廖振輝攝）