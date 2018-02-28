NBA》抓到了！ 騎士將禁止種族歧視球迷入場看球

米爾斯（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前騎士主場與馬刺之戰中，馬刺後衛澳洲原住民控衛米爾斯（Patty Mills）在罰球時，遭到克利夫蘭當地的一位球迷用種族歧視的言論謾罵，今騎士官方宣佈已經確定那位球迷的身分，將禁止他到騎士主場看球一年。

對此馬刺前鋒D.格林（Danny Green）興奮得表示：「我很開心能夠看到聯盟球隊，會為了其他球隊挺身而出。不管你是哪隊的球員，只要在聯盟中我們就是兄弟，讓球迷要對自己的言論負責，這是一件很棒的事。」

當天比賽中米爾斯在罰球時，有球迷對他大喊：「嘿，牙買加的狗，他們希望所有的雪橇運動員快點回國。嘿，米爾斯，牙買加剛打電話了，他們希望雪橇運動員回國。」而那位球迷也同樣對馬刺另一位前鋒K.安德森（Kyle Anderson）說種族歧視相關的言語。

雖然當事人米爾斯表示，並不在意這類的言語，因為從小到大聽過很多更惡毒的話了，也為自己的種族血統感到驕傲，但騎士還是很嚴肅的看待此事件，並展開後續處理。

馬刺老將吉諾比利（Manu Ginobili）也表示：「他們找到人了？我覺得如果能讓這種事不再發生那是再好不過的，這種事情不能縱容，雖然我不知道他們怎麼找到人的，不過這真的是太酷了。」