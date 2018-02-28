NBA》傳奇即將謝幕？ 閃電俠認真考慮退休

魏德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據外媒報導，熱火準名人堂球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）還不確定，是否會在本季結束後繼續他的籃球生涯。

被問到明年會不會繼續馳騁球場，36歲的魏德說道：「我還不知道，但我會在本季結束後做出選擇。過去在休賽期我總是以球員身分來選擇下一步，而這將會是我首次以自己的感受和球隊情況做為決定標準，也因此我對一切都感到很平和，因為這是我自己的決定。」

魏德也說道，做出決定前需要考慮很多事情：「我得考慮很多事，你知道當你年紀漸長，要為比賽所做的準備是不一樣的，我的身體和心靈狀態都得列入考量，我會跟球團好好討論，做出對籃球和家庭最好的決定。」

生涯戰功彪炳的魏德，目前總計送出835次火鍋，排名歷史所有後衛的第2名，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的893個，若選擇再打一年那他很有可能超越這項紀錄，對此他表示這若成真，將很有意義：「不論任何事，只要能比肩喬丹那都會很有意義。我對於我只有6尺4（約193公分），卻能用這樣的方式影響比賽深感自豪。」

本賽季魏德場均上場23分鐘，得到10.9分4籃板3.5助攻。而整個職業生涯，他場均上場34.1分鐘，得到22.1分4.7籃板5.4助攻1.56抄截0.86火鍋。