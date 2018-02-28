NBA》魏德砍本季新高27分 率熱火逆轉七六人

魏德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天在主場迎戰七六人，兩隊比分一路緊咬，老將魏德（Dwyane Wade）從板凳出發，上場25分鐘砍下本季新高的27分，他在最後30秒內連拿5分，包含一紀關鍵的跳投，終場助熱火以102：101氣走七六人，這場比賽堪稱是魏德回歸熱火後的代表作。

此役兩隊比分一路咬緊，互換領先，末節倒數30秒，七六人以100：97領先熱火，魏德在外線買犯成功，關鍵3罰全進，追平比分，隨後他展現老將經驗，對罰球命中率僅5成6的西蒙斯（Ben Simmons）下手犯規，對方2罰僅1中，魏德接著在倒數5.9秒投進中距離逆轉戰局，幫助球隊最終以102：101擊敗七六人。

魏德上場25分鐘，繳出27分、3抄截為全場最高，主控卓吉奇（Goran Dragic）也有21分、6籃板、5助攻的表現，T.強森（Tyler Johnson）16分，「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）繳出15分、11籃板的雙十成績。

七六人方面，恩比德（Joel Embiid）23分、8籃板、4助攻最高，薩里奇（Dario Saric）21分、7籃板次之，瑞迪克15分、4抄截，貝利納里（Marco Belinelli）13分，西蒙斯則繳11分、6籃板的數據。

魏德投進關鍵跳投。（今日美國）