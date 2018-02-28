MLB》去年敲29轟、打擊率卻不到兩成 老將拿波里獲小聯盟約

拿波里。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的老將拿波里（Mike Napoli）今天與印地安人簽下一紙小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，印地安人希望他能幫助球隊的年輕選手。

拿波里去年待在遊騎兵，整季出賽124場，繳出29轟、66分打點，但打擊率僅0.193是生涯最差，上壘率0.285，長打率0.428，整體攻擊指數為0.713。上季除了擔任指定打擊外，守過95場的一壘。

不過，季後拿波里一度沒找到新東家，日前還參加自由球員公會所舉辦的訓練營，今天與前東家印地安人簽小聯盟合約。

在大聯盟打滾12年，拿波里曾於2016年效力印地安人，當時助球隊打進世界大賽。他生涯累積1125支安打、267轟、744分打點，平均打擊率0.246，曾待過天使、紅襪、遊騎兵、印地安人。

雖然拿波里上季的打擊率寫下生涯新低，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）還是願意給他機會在春訓表現，並指拿波里在球隊中是受到尊敬的選手。

印地安人目前的一壘手中有強打英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、以及剛簽約的阿隆索（Yonder Alonso），但法蘭柯納說，拿波里不會去挑戰他們的位置，並指他在球隊中能對年輕球員有幫助。

拿波里。（資料照，法新社）