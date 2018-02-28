母親感人文章捍衛小孩打棒球 鄉長：很佩服

陳禹勳正在北海道準備今、明和火腿的交流戰，仍抽空關心高中生打球遭驅趕的事件。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台中近日發生有4名熱愛棒球的高中生，因學校沒有場地可以打球，就在水源地公園練習傳接球、守備，結果被當地鄰長趕走，甚至還找警察來處理，引起網路熱烈討論。

事件中的李姓同學母親昨上PTT發文，表示孩子從國中就背著一堆球具上學，對棒球是真的非常熱愛，即便沒進棒球隊，每天仍努力練習，「看在媽媽的眼裡，其實很高興他們能找到自己的興趣…」

然而，李媽媽表示，生活在這城市內的孩子們很難找到能夠安心玩球的場地，「這次的事情，真的讓我很遺憾，難道我要跟這群孩子們說，你們還是宅在家打電動好了，這樣嗎？」

李媽媽說，她能理解鄰長或許有他的難處，但，用驅趕、報警的方式來處理孩子們是不是太過了，甚至還要求孩子要留下校名、個資，「這我無法接受，請問我的孩子在無禁止玩拋接球的公有地玩球，犯了哪條法嗎？」

李媽媽表示，孩子們使用完場地還會幫忙整理，對路人也非常注意安全，「這次的事件，不會影響我讓孩子去運動、去玩球，但我會更要求他們對於環境的整理與公有地使用的安全。」

李媽媽對這起事件的看法被鄉民推爆，遠赴北海道將跟火腿進行交流的陳禹勳，也抽空在臉書分享，直言李媽媽是讓鄉長很佩服的家長，「希望未來能有更多家長支持小朋友玩球。」

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